Вице-премьер РФ уточнил, что самолеты уже перестрахованы и записаны в российский реестр.

Российский вице-премьер Юрий Борисов заявил о том, что большинство самолетов Boeing и Airbus авиакомпаний РФ останутся в стране. Такое заявление чиновник сделал в рамках брифинга с журналистами в правительстве. Эксперт уточнил, что на данный момент иностранные воздушные суда внесены в отечественный реестр и перестрахованы местными компаниями.

Весь авиапарк - имеется в виду иностранных самолетов - останется в России. Большинство. Часть была арестована в период введения санкций, а абсолютное большинство Boeing и Airbus останется в России. Юрий Борисов, вице-премьер РФ

Эксперт добавил прессе, что страна сможет безопасно эксплуатировать остающийся в стране парк иностранных самолетов, а соответствующее решение уже принято руководством. Борисов подчеркнул, что авиационный парк РФ достаточно молодой, так как ему всего 15 лет. В связи с этим самолеты можно использовать для обеспечения безопасных пассажирских перевозок. При этом вопрос эксплуатации бортов сегодня прорабатывается в рамках сотрудничества между Минтрансом, Минпромторгом, транспортным и промышленным блоком кабинета министров.

Борисов допустил производство десяти Ту-214 на заводе в Казани.

Фото и видео: Правительство России