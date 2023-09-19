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Решетников сообщил, что Россия и Китай реализуют крупные инвестпроекты на $170 млрд

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Глава МЭР рассказал о сотрудничестве между Москвой и Пекином.

Москва и Пекин совместно реализуют 79 крупномасштабных проектов, объем инвестиций которых составляет порядка 170 миллиардов долларов. Соответствующее заявление в ходе своей рабочей поездки в Китай сделал российский министр по экономическому развитию Максим Решетников. Чиновник добавил, что говорит о крупнх программах, которые сопровождаются и остаются под контролем государств.

Ситуация все больше развивается от торгового сотрудничества к инвестициям. Реализация этих крупных кооперационных проектов приведет и к дальнейшему росту взаимной торговли.

Максим Решетников, глава МЭР

В МЭР напомнили прессе о том, что рост товарооборота России и Китая по результатам первого полугодия 2023 года составил более 30 процентов. Максим Решетников уверен, что страны смогут превысить планку по достижению к 2024 году до $200 млрд, так как этот показатель будет достигнут уже в текущем году.

Решетников сообщил, что РФ активно развивает сервисы для туристов из КНР.

Фото и видео: Telegram / ТАСС

Теги: инвестиции, китай, максим решетников, минэкономразвития
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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