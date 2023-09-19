Решетников сообщил, что РФ активно развивает сервисы для туристов из КНР

Глава МЭР рассказал о сотрудничестве с Пекином.

Москва заинтересована в увеличении туристического потока из Китая, поэтому активно развивает сервисы для иностранных путешественников из Китая. Соответствующее заявление в ходе своей рабочей поездки в Пекин сделал российский министр по экономическому развитию Максим Решетников.

У нас точно есть, что предложить зарубежным туристам. Мы их, конечно, ждем и поэтому развиваем и платежные сервисы, не только всю туристическую инфраструктуру. Здесь важно, чтобы удобно было прилетать, удобно было платить. Максим Решетников, глава МЭР

Чиновник пояснил, что государство рассчитывает на рост числа туристов из Китая и превышение доковидного объема туристического потока. В ИЭР напомнили, что ранее китайские представители обеспечивали важную часть турпотока страны как в Москве и петербурге, так и Казани и Сибири.

Глава МЭР сообщил о снижении количества проверок бизнеса в 2023 году на 15%.

Фото и видео: Правительство России, ТАСС