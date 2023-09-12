Глава МЭР сообщил о снижении количества проверок бизнеса в 2023 году на 15%

Максим Решетников рассказал о работе кабмина по снижению проверочной нагрузки на предприятия.

Количество проверок бизнеса со стороны контролирующих органов в 2023 году упало на 15% в сравнении с 2022 годом. Соответствующее заявление в ходе выступления на профильной сессии "Защищенный бизнес как основа устойчивого развития экономики", организованного в рамках Восточного экономического форума, сделал российский министр по экономическому развитию Максим Решетников.

Всего проведено 339 тыс. проверок по прошлому году. Это в пять раз ниже, чем в 2019 году. А если брать этот год, то у нас число проверок снизилось еще на 15%. То есть у нас общий уровень безопасности сохранился, а нагрузка на бизнес существенно снизилась. Максим Решетников, глава МЭР

Эксперт подчеркнул, что при этом число происшествий на отечественных предприятиях не выросло. Дополнительно снижаются показатели, связанные с пострадавшими и погибшими от отравлений, возгораний, а также людей, пострадавших от просроченной задолженности по заработным платам.

Глава Минэкономразвития назвал низкую безработицу тормозом экономики России.

Фото и видео: Восточный экономический форум