Решетников считает аномально низкий уровень безработицы тормозом для экономики

Глава МЭР рассказал о рынке труда в стране.

Аномально низкий уровень безработицы в 3% является тормозом для развития экономической системы страны. Такое мнение высказал российский министр по экономическому развитию Максим Решетников на пленарной сессии, проводимой в рамках Форума социальных инноваций регионов в Москве. Существующие сейчас показатели чиновник охарактеризовал как аномальные. Он указал участникам мероприятия на необходимость проведения со стороны властей грамотной миграционной политики, в том числе в условиях жесткой конкуренции за рабочую силу с КНР и странами Юго-Восточной Азии.

Сложно спорить с тем, что человеческий капитал, человеческий ресурс стал самым дефицитным ресурсом в экономике. Не инвестиции, не финансы, и даже не технологии, с которыми сложно. Основная проблема - это человеческий ресурс. Максим Решетников, глава МЭР

Маким Решетников заметил, что Россия находится в составе Евразийского экономического пространства, поэтому обладает открытым рынком труда. Он призвал коллег активнее привлекать иностранцев для работы, так как вызовы последних последних полутора лет говорят о том, что фиксируется большой отток населения.

Решетников: опасения, что Россия займет позиции "замыкающего поставщика", не оправдались.

Фото и видео: Совет Федерации