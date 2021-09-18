Решетников: опасения, что Россия займет позиции "замыкающего поставщика", не оправдались

Глава МЭР оценил ситуацию с российским экспортом.

Опасения, что Россия займет позиции "замыкающего поставщика" в мировой экономической системе, от продукции которого все заказчики будут отказываться, не оправдались. Соответствующее заявление на сессии Петербургского международного экономического форума сделал глава министерства по экономическому развитию Максим Решетников. Он прокомментировал сценариях и прогнозах, которые сбылись или не сбылись. Чиновник заметил, что страны-партнеры, на которых Запад пытается оказать давление, решили действовать в первую очередь в своих национальных интересах

У нас были опасения, что Россия может занять позиции замыкающего поставщика, от которого все будут отказываться. Этот сценарий не случился, несмотря на санкции. Наш экспорт остается эффективным, мировые рынки оказались очень гибкие. Максим Ретешников, глава Минэкономразвития

Глава МЭР уточнил, что отечественный экспорт развивается,а значительная его часть - это тот товар, который в мире будут потреблять всегда. Речь идет об удобрениях, продовольствии, металлах, продукции ТЭК.

Решетников: ЕАЭС ведет активные переговоры о зонах свободной торговли с ОАЭ и Индонезией.

Фото и видео: ПМЭФ-2023