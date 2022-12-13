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Решетников: ЕАЭС ведет активные переговоры о зонах свободной торговли с ОАЭ и Индонезией

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Глава МЭР рассказал о формировании полноценной ЗСТ для понимания ВТО.

 Евразийский экономический союз (ЕАЭС) ведет активные переговоры о формировании зон для свободной торговли с Объединенными Арабскими Эмиратами, Индонезией и Египтом. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал российский министр по экономическому развитию Максим Решетников.  По мнению чиновника, для ЕАЭС конечной целью будет являться создать большие торговые блоки.

У нас идут активные переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами, они серьезно заинтересованы в этом. У нас идут переговоры с Египтом, хотя и непросто. И мы начали переговорный процесс Индонезией...

Максим Решетников, глава Минэкономразвития РФ

Максим Решетников добавил, что в настоящее время специальная комиссия ЕАЭС завершает переговоры с Ираном о переводе существующей временной зоны свободной торговли на постоянную основу. Это позволит сторонам сделать ЗСТ полноценным в понимании руководства Всемирной торговой организации (ВТО). Чиновник из МЭР добавил, что альянс также имеет зоны свободной торговли с Сербией и Вьетнамом.

Решетников: малый бизнес стал драйвером перестройки экономики.

Фото и видео: Правительство России

Теги: вто, еаэс, египет, зона свободной торговли, индонезия, максим решетников, минэкономразвития, оаэ
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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