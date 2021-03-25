В Минэкономразвития видят риски после выхода из продуктового соглашения.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников объяснил, почему нужно продлить соглашения по сахару и маслу. Чиновник ответил на вопрос журналистов, связанный с продлением мер по стабилизации стоимости определенных категорий продуктов. По словам специалиста, это необходимо для того, чтобы существенно сократить риск скачка стоимости на товары после выхода из заключенных договоренностей. Такую угрозу эксперты видят на протяжении последних двух недель.

Изначально мы понимали, что решение будем принимать в конце марта и что риски существуют. К сожалению, часть этих рисков реализовалась. Действительно, изначально наше желание было, всех ведомств, конечно, выйти из системы соглашений. Максим Решетников, глава Минэкономразвития

Российский министр напомнил, что правительство приняло не просто постановление, продлевающее соглашение, но и также по вопросу субсидий в отношении производителей сахара и бутилированного масла.

В 2021 году на реализацию ФЦП Крыма и Севастополя будет выделено 80 миллиардов рублей.

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