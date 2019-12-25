Глава Минэкономразвития Михаил Решетников оценил эффект от санкций против российского госдолга. Об этом он заявил на брифинге.
По словам министра, санкции в случае их введения ударят прежде всего по интересам западных инвесторов. Однако это не повлияет существенно на финансовое положение страны. Решетников также отметил что санкции на госдолг России - это наказание тех, кто инвестирует в госдолг.
На сегодняшний момент доля держателей западных нашего госдолга существенно снизилась, она ощутимая - порядка 23%. Но это точно не критично для нас.
Михаил Решетников, глава Минэкономразвития
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Фото: Pixabay.com
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