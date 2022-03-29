Решетников объяснил, как можно получать оплату из недружественных стран

Глава Минэкономразвития рассказал, что вопрос регулируется инструкциями ЦБ РФ.

Глава российского министерства по экономическому развитию Максим Решетников объяснил, как гражданам страны можно получать оплату труда или плату за товары из недружественных стран. Во время брифинга с журналистами чиновник заметил, что в РФ нет никаких запретов относительно получения денежных средств из-за рубежа нет.

Всё это регулируется инструкциями Центрального банка. Деньги можно либо посредством платёжных систем получить, либо счёт может открыться в банке. Максим Решетников, глава Минэкономразвития РФ

Эксперт добавил прессе, что единственным условием для беспрепятственного получения денег из недружественных стран является то, что отечественный банк не находился под западными санкциями. В этом случае зарубежный работодатель сможет перечислить туда деньги по назначению туда, где их можно будет снять на территории России в рублях.

Решетников заявил о сокращении импорта в России за последние недели.

Фото и видео: Правительство России