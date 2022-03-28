Глава Минэкономразвития напомнил о принимаемых мерах поддержки в санкционных условиях.

Глава российского министерства по экономическому развитию Максим Решетников заявил о сокращении импорта в России за последние недели. В общении с журналистами во время брифинга чиновник указал на то, что кабинет министров предпринимает антикризисные меры поддержки бизнеса и граждан в сфере экономики.

…Чтобы импорт, который у нас существенно сократился, максимально стабилизировать с тем, чтобы бизнес искал новых поставщиков, новые страны. Это идет на фоне того, что мы отрабатываем новые логистические цепочки с нашими соседями. Максим Решетников, глава Минэкономразвития

Говоря о мерах поддержки отечественных предпринимателей, министр добавил, что уже на текущей неделе должны начать работу государственные программы субсидирования кредитования для системообразующих предприятий в промышленности и сельскохозяйственной отрасли.

Вице-премьер Григоренко рассказал о создании плана план первоочередных мер для поддержки бизнеса и граждан.

Фото и видео: Правительство России