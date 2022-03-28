Вице-премьер Григоренко рассказал о создании плана план первоочередных мер для поддержки бизнеса и граждан

Эксперт рассказал о работе ГИС "Управление".

Российский вице-премьер Дмитрий Григоренко рассказал журналистам о разработке правительственного плана первоочередных действий по обеспечению устойчивости экономической системы. Чиновник пояснил, что в автоматическом режиме работы запущена единая система сбора предложений от регионов, бизнеса и граждан. Речь идет о проекте ГИС "Управление". Собственные инициативы можно направить через аккаунт на портале государственных услуг или личный кабинет на сайте ФНС России. Власти страны уже приняли около 15 тысяч заявок. Работу ГИС структурируют сотрудники Минэкономразвития РФ.

Чем быстрее мы перестроимся, тем быстрее мы вернемся к росту нашей экономики. Дмитрий Григоренко, вице-премьер РФ

Эксперт напомнил прессе, что параллельно с ГИС правительством запущены системы обратной связи и оценки антикризисных экономических мер, которые уже реализуются. У каждой инициативы есть свой приоритет, оценка востребованности и эффективности.

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Фото и видео: Правительство России