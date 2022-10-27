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Решетников: РФ и ЕАЭС изучают возможности для создания ЗСТ с Монголией и ОАЭ

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Глава МЭР рассказал

Глава российского министерства по экономическому развитию Максим Решетников напомнил о том, что страны ЕАЭС изучают возможности для создания зон свободной торговли с Монголией, Египтом, Индонезией, Индией и ОАЭ. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления в Баку на заседании VX Веронского Евразийского экономического форума.

Ведутся переговоры по созданию зон свободной торговли с Египтом, Индонезией, Индией. Изучаем перспективы создания такого механизма с Монголией и ОАЭ.

Максим Решетников, глава МЭР

Напомним, что в Евразийский экономический союз входит Армения, Белоруссия, Киргизия, Россия, Казахстан. ЕАЭС уже заключил соглашения по ЗСТ с Вьетнамом и Сингапуром, а также имеет временное соглашение с Ираном.

Решетников заявил о переходе экономики к поквартальному росту в конце года.

Фото и видео: Венский Евразийский экономический форум-2022

Теги: еаэс, египет, максим решетников, минэкономразвития, монголия, оаэ, сербия, товарооборот, торговля
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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