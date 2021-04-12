Решением из Москвы приостановили работу петербургского филиала ВООПИиК

Авторы письма указывают, что столь "стремительного и радикального" решения в отношении их отделения не принималось за всю его 55-летнюю историю.

В среду, 25 мая, петербургский президиум совета отделения ВООПИиК опубликовал обращение к президиуму Центрального совета организации. В нем сообщили, что без официальных документов и "без уведомления нас о включении такого вопроса в повестку дня Президиума ЦС" деятельность отделения прекратили. В Петербурге это решение считают ошибочным.

Авторы письма указывают, что столь "стремительного и радикального" решения в отношении их отделения не принималось за всю его 55-летнюю историю. Отметим, что градозащитников Петербурга неоднократно за последние годы признавали лучшим региональным филиалом ВООПИиК. Также авторы называют решение московских коллег "неконструктивным способом разрешения проблемных вопросов, обсудить которые мы неоднократно предлагали всем заинтересованным сторонам, в том числе и Центральному совету".

Напомним, что в минувший вторник, 17 мая, зампреда ВООПИиК Кононова оштрафовали на 40 тыс. рублей за дискредитацию ВС. Мужчина не стал давать показания, сославшись на ст. 51 Конституции РФ. Статья 51 гласит, что "никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом". Своей вины он не признал, назвав свое преследование "провокацией" и "политическим заказом".

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Ранее мы писали, что госстройнадзор заявил о незаконном сносе бань Екимовой на Петроградской стороне. Работы ведет ООО "Пегас".

Фото: Вконтакте / ВООПИиК Санкт-Петербургское городское отделение