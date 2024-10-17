В Херсонской области прокомментировали планы международных союзников ВСУ по ударам на территории РФ.

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев считает, что решение коллективного Запада разрешить армии киевского режима наносить удары вглубь российской территории натовским дальнобойным оружием уже принято. Соответствующее заявление местный чиновник сделал в интервью журналистам "РИА Новостей". Эксперт указал СМИ на терпеливость народа, однако когда терпение у людей закончится, то ответ Москвы на угрозы будет молниеносным.

Несмотря на то, что официально еще не заявили о разрешении наносить удары вглубь России, мне думается, что это решение уже есть, и прорабатываются механизмы поставки дальнобойного вооружения. Виталий Ганчев, глава администрации в Харьковской области

Российский президент Владимир Путин говорил о том, что страны Североатлантического военного альянса сейчас дискутируют не только насчет возможного использования Вооруженными силами Украины западных дальнобойных вооружений для нанесения ударов вглубь РФ, но также в НАТО принимают решение о том, вовлекаться ли напрямую в украинский кризис.

Ганчев назвал страны, чьи военные действуют на стороне ВСУ.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости