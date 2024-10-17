В Херсонской области признали вовлеченность НАТО в украинском конфликте.

Действующие военнослужащие из стран НАТО, иностранные наемники, сражаются на стороне Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сделал в интервью журналистам "РИА Новостей". Чиновник указал на то, что речь идет, в том числе, о представителях Франции, Германии и Польши. Сейчас в рядах армии киевского режима появились граждане всех стран-членов Североатлантического альянса, но основной массой являются все же военные из вышеуказанных государств.

Там достаточно много бойцов, которые имеют воинские звания, это по сути уже представители регулярных войск блока НАТО… Они по-прежнему присутствуют, информация об этом от местных жителей поступает. Виталий Ганчев, глава администрации в Харьковской области

Ганчев заявил, что в Синьковке не осталось регулярных частей ВСУ.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости