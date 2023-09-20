Ганчев заявил, что в Синьковке не осталось регулярных частей ВСУ

По его словам, в самой Синьковке работают диверсионно-разведывательные группы противника.

В харьковской Синьковке не осталось регулярных частей украинских войск. Об этом заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, в самой Синьковке работают диверсионно-разведывательные группы противника. Ганчев отметил, что российские военные уничтожают эти группы. Он также добавил, что позиции, которые сейчас занимают российские войска, позволяют вести наступление.

Ранее Ганчев заявил, что авиация уничтожила мост в Купянске, через который ВСУ стягивали резервы.

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