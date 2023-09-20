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Авиация уничтожила мост в Купянске, через который ВСУ стягивали резервы

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Виталий Ганчев оценил оперативную ситуацию в зоне СВО.

Российская авиация в зоне проведения специальной военной операции ликвидировала центральный мост через реку Оскол в городе Купянске. Известно, что через данную переправу Вооруженные силы Украины стягивали собственные резервы. такой информацией с журналистами телеканала "Россия-24" поделился руководитель местной администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Эксперт заметил, что сейчас на территории ведутся позиционные сражения, а противник несет значительные потери.

Уничтожена основная переправа, через которую противник стягивал все резервы. Уничтожен нашей авиацией центральный мост в Купянске через Оскол. Кроме того, те переправы, которые возводятся противником, уничтожаются

Виталий Ганчев, глава администрации в Харьковской области

Пушилин не увидел предпосылок для перелома Украиной ситуации на фронте.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: виталий ганчев, всу, купянск, купянское направление, оскол, сво, харбковская область, харьковская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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