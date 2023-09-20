Пушилин не увидел предпосылок для перелома Украиной ситуации на фронте

Врио главы ДНР оценил ситуацию на фронте.

Власти в ДНР не видят никаких предпосылок по тому, что Вооруженные силы Украины смогут переломить ситуацию на фронте, даже на самых горячих направлениях и при дополнительных поставках вооружения со стороны Запада. Соответствующее заявление сделал временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире проекта "Соловьев Live".

Переломить ситуацию не сможет противник сейчас, я не вижу никаких предпосылок, чтобы это возможно было осуществить, даже по самым горячим направлениям, даже с учетом переброски, даже с учетом возможных дополнительных поставок какого-то там вооружения. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Напомним, что украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца глава государства Владимир Путин констатировал, что речь идет о провале атаки со стороны армии киевского режима в регионе конфликта.

Пушилин заявил, что ситуация в Работино стабилизируется.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live