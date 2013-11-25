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Пушилин заявил, что ситуация в Работино стабилизируется

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Врио главы ДНР рассказал о ситуации на СВО в Запорожской области.

Ситуация в населенном пункте Работино на запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции начинает стабилизироваться. Соответствующее заявление сделал временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире проекта "Соловьев Live". 

Оно примыкает к ДНР, и не можем мы обсуждать в отдельности. По Работино тоже ситуация начинает стабилизироваться - мои ощущения, исходя из той информации, которая поступает.

Денис Пушилин, врио главы ДНР

Напомним, что среди 18 тысяч уничтоженных единиц техники Вооруженных сил Украины в контрнаступлении противника российские войска зафиксировали немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский танк Challenger 2 и американские боевые машины пехоты Bradley. 

Пушилин заявил о возможной перегруппировке ВСУ на южнодонецком направлении.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live

Теги: денис пушилин, запорожское направление, работино, соловьёв live
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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