Пушилин заявил, что ситуация в Работино стабилизируется

Врио главы ДНР рассказал о ситуации на СВО в Запорожской области.

Ситуация в населенном пункте Работино на запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции начинает стабилизироваться. Соответствующее заявление сделал временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире проекта "Соловьев Live".

Оно примыкает к ДНР, и не можем мы обсуждать в отдельности. По Работино тоже ситуация начинает стабилизироваться - мои ощущения, исходя из той информации, которая поступает. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Напомним, что среди 18 тысяч уничтоженных единиц техники Вооруженных сил Украины в контрнаступлении противника российские войска зафиксировали немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский танк Challenger 2 и американские боевые машины пехоты Bradley.

Пушилин заявил о возможной перегруппировке ВСУ на южнодонецком направлении.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live