  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:15
154
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Пушилин заявил о возможной перегруппировке ВСУ на южнодонецком направлении

0 0

Врио главы ДНР оценил работу ВСУ в ДНР.

Украинские войска, возможно, проводят перегруппировку сил на южнодонецком направлении. Соответствующее заявление сделал временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире проекта "Соловьев Live".  Российский чиновник уточнил, что в ближайшее время военнослужащие готовятся к активности со стороны противника вблизи различных населенных пунктов на участке фронта.

Южнодонецкое направление - горячая точка. Сейчас мы видим за последние сутки, что противник осуществлял рейдовые атаки <...>. Судя по всему, ВСУ там начали перегруппировку. А где будут эти направления, вдоль Старомайорского, то ли это будет Урожайное, то ли Приютное, посмотрим.

Денис Пушилин, врио главы ДНР

Пушилин заявил о снижении активности ВСУ на Авдеевском направлении.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live

Теги: денис пушилин, днр, соловьёв live, южнодонецкое направление
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии