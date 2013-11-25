Пушилин заявил о возможной перегруппировке ВСУ на южнодонецком направлении

Украинские войска, возможно, проводят перегруппировку сил на южнодонецком направлении. Соответствующее заявление сделал временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире проекта "Соловьев Live". Российский чиновник уточнил, что в ближайшее время военнослужащие готовятся к активности со стороны противника вблизи различных населенных пунктов на участке фронта.

Южнодонецкое направление - горячая точка. Сейчас мы видим за последние сутки, что противник осуществлял рейдовые атаки <...>. Судя по всему, ВСУ там начали перегруппировку. А где будут эти направления, вдоль Старомайорского, то ли это будет Урожайное, то ли Приютное, посмотрим.

Денис Пушилин, врио главы ДНР