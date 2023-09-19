Пушилин заявил о снижении активности ВСУ на Авдеевском направлении

Врио главы ДНР оценил ситуации на фронте.

Вооруженные силы Украины понесли большие потери, поэтому снизили активность на авдеевском направлении после "фейкового захвата" Опытного. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин. Эксперт уточнил, что за минувший день в зоне проведения специальной военной операции в ДНР существенных изменений позиций сил на указанной территории выявлено не было.

Населенный пункт, к которому приковано больше всего внимания, это все же Опытное. Противник после фейкового захвата данного населенного пункта снизил активность, понеся достаточно серьезные потери. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Пушилин: ВС РФ отбросили ВСУ на исходные позиции на угледарском направлении.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live