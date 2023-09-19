Пушилин: ВС РФ отбросили ВСУ на исходные позиции на угледарском направлении

Врио главы ДНР рассказал об оперативной ситуации на СВО.

Вооруженные силы России отбросили армию киевского режима на исходные позиции на угледарском направлении в зоне проведения специальной военной операции, а отечественной артиллерией были уничтожены скопления противника на участках местной лесополосы. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин. Чиновник пояснил, что противник пытался пройти в районе Приютного и Старомайорского, но после успешного применения артиллерии ВС РФ, силы ВСу были отброшены от территории.

Проведено огневое прочесывание близлежащих лесополос с нашей стороны, и скопление противника на некоторых участках уничтожено. По рубежу Урожайное, Старомайрское и Новодонецкое нашим подразделениям удалось ситуацию купировать, противник был отброшен на исходные позиции. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Пушилин проголосовал на выборах в народный совет ДНР.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live