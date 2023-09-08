Пушилин проголосовал на выборах в народный совет ДНР

Врио главы ДНР посетил один из избирательных участков в регионе.

Временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин в день выборов депутатов в народный совет республики проголосовал на одном из местных участков. Российский чиновник опубликовал в социальных сетях видеоролик, в котором заснят его визит. Он пояснил, что День освобождения Донбасса совпал с еще одним важным событием для региона.

Впервые голосуем на выборах Народного Совета по российским законам... Вас призываю, дорогие земляки: если вы еще не успели проголосовать – обязательно дойдите до своих избирательных участков, сделайте свой выбор. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Известно, что на территории ДНР будут избраны 90 депутатов народного совета республики, а также депутаты советов 21 городского и муниципального округов, включая такие населенные пункты как Донецк и Мариуполь.

Пушилин оценил нехватку кадров в медучреждениях ДНР в 50%.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.