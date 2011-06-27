Пушилин оценил нехватку кадров в медучреждениях ДНР в 50%

Врио главы ДНР оценил ситуацию со здравоохранением.

Потребность в медицинских кадрах на территории Донецкой Народной Республики удовлетворена только на 50%, а закрывать дефицит региональные власти планирует в том числе при помощи выпускников местного профильного университета. Соответствующее заявление рамках выступления на совещании о социально-экономическом развитии и цифровизации государственных услуг в новых регионах сделал временно исполняющий обязанности губернатора ДНР Денис Пушилин. Чиновник пояснил на совещании, организованном политической партией "Единая Россия" о том, что он с коллегами старается сформировать все условия для обучения и работы молодых специалистов.

На 50% закрыта потребность в обеспечении персоналом. По сравнению с другими регионами у нас здесь преимущество - у нас есть медицинский университет, который выпускает достаточно квалифицированные кадры. Здесь перед нами обязательство. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Эксперт уточнил, что в ДНР строятся и обновляются учреждения здравоохранения для того, чтобы обеспечить качественной помощью пациентов. Уже возведено четыре объекта и отремонтированы 23 объекта здравоохранения: больницы, поликлиники, ФАПы. До 2025 года в регионе планируется отремонтировать 496 объектов, приобрести и смонтировать 146 модульных конструкций, построить две новые амбулатории, две поликлиники, диагностический корпус и шесть стоматологических поликлиник.

Российские военные отбили атаки ВСУ на рубеже "Новомайорское — Новодонецкое".

Фото и видео: Вконтакте / Единая Россия