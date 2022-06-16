Решение о присоединении ДНР к России будет после завершения спецоперации

Денис Пушилин рассказал, когда власти региона сосредоточат внимание на вопросе о присоединении к РФ.

Решение о присоединении Донецкой народной республики к России будет после завершения специальной военной операции РФ на Украине. Соответствующее заявление в рамках интервью для "РИА Новост ей" сделал глава региона Денис Пушилин.

Мы сейчас сконцентрированы на освобождении территорий. Этим вопросом мы зададимся в полной мере, чтобы можно было говорить о форме, о сроках и прочем, только после специальной военной операции. Это будет правильно. Денис Пушилин, глава ДНР

Напомним, что ранее сенатор Андрей Турчак заявил о том, что Херсонская область и освобожденные территории Луганской и Донецкой республик могут позже войти состав России. Политик полагает, что аналогичная судьба ждет и Запорожье, в котором референдум по вопросу состоится как только провести это мероприятие позволят обстоятельства.

Пушилин надеется на завершение спецоперации на Украине к концу года.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

