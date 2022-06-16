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Пушилин надеется на завершение спецоперации на Украине к концу года

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Глава ДНР присоединился к оценке сроков от Адама Делимханова.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин надеется на завершение специальной военной операции на Украине к концу 2022 года. Чиновник в интервью журналистам "РИА Новости" заметил, что разделяет оценку и прогнозы экспертов о сроках возможного завершения миссии по денацификации и демилитаризации.

Я очень на это надеюсь.

Денис Пушилин, глава ДНР

Напомним что ранее депутат Государственной Думы от Чечни Адам Делимханов, принимавший участие в специальной военной операции на Украине, а также на территориях народных республик Донбасса, рассказал, что надеется на завершение спецоперации к концу  года.

Небензя: США, поставляя оружие Киеву, являются соучастниками убийств в Донбассе.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости
 

Теги: адам делимханов, денис пушилин, днр
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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