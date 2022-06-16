Пушилин надеется на завершение спецоперации на Украине к концу года

Глава ДНР присоединился к оценке сроков от Адама Делимханова.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин надеется на завершение специальной военной операции на Украине к концу 2022 года. Чиновник в интервью журналистам "РИА Новости" заметил, что разделяет оценку и прогнозы экспертов о сроках возможного завершения миссии по денацификации и демилитаризации.

Я очень на это надеюсь. Денис Пушилин, глава ДНР

Напомним что ранее депутат Государственной Думы от Чечни Адам Делимханов, принимавший участие в специальной военной операции на Украине, а также на территориях народных республик Донбасса, рассказал, что надеется на завершение спецоперации к концу года.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

