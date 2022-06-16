Небензя: США, поставляя оружие Киеву, являются соучастниками убийств в Донбассе

Российский постоянный представитель при ООН Василия Небензя заявил, что США, поставляя оружие Киеву, являются соучастниками убийств женщин на Донбассе. Такой информацией дипломат поделился с международными коллегами, выступая на заседании Совета Безопасности. В частности, эксперт обратил внимание на недавний обстрел ВСУ Донецка. Солдаты выпустили по территории города более 350 ракет и боевых снарядов. Обстрелы велись и при помощи американского, французского вооружения. При этом ранее Киев утверждал, что кассетные боеприпасы якобы были ликвидированы еще в 2016 году.
Страны - члены НАТО во главе с США, поставляющие вооружение и боеприпасы на Украину, являются прямыми соучастниками убийства и ранений женщин в Донбассе.
Василий Небензя, постпред РФ при ООН
Дипломат напомнил о том, что из-за данного террористического акта погибли шестеро людей, включая ребенка и женщину. Еще 33 человека получили ранения. Василий Небензя вспомни об обстреле родильного дома в Донецке, о котором Запад не стал давать комментарии. В России считают, что это говорит о двойных стандартах. Небензя напомнил о провокации с роддомом в Мариуполе, но при этом Запад отказался реагировать на обстрел роддома в ДНР.
Небензя: нет ни единого доказательства сексуального насилия на Украине со стороны ВС РФ.
Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
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