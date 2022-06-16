Небензя: США, поставляя оружие Киеву, являются соучастниками убийств в Донбассе

Постпред РФ при ООН рассказал, что ВСУ обстрелял Донецк.

Российский постоянный представитель при ООН Василия Небензя заявил, что США, поставляя оружие Киеву, являются соучастниками убийств женщин на Донбассе. Такой информацией дипломат поделился с международными коллегами, выступая на заседании Совета Безопасности. В частности, эксперт обратил внимание на недавний обстрел ВСУ Донецка. Солдаты выпустили по территории города более 350 ракет и боевых снарядов. Обстрелы велись и при помощи американского, французского вооружения. При этом ранее Киев утверждал, что кассетные боеприпасы якобы были ликвидированы еще в 2016 году.

Страны - члены НАТО во главе с США, поставляющие вооружение и боеприпасы на Украину, являются прямыми соучастниками убийства и ранений женщин в Донбассе. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Дипломат напомнил о том, что из-за данного террористического акта погибли шестеро людей, включая ребенка и женщину. Еще 33 человека получили ранения. Василий Небензя вспомни об обстреле родильного дома в Донецке, о котором Запад не стал давать комментарии. В России считают, что это говорит о двойных стандартах. Небензя напомнил о провокации с роддомом в Мариуполе, но при этом Запад отказался реагировать на обстрел роддома в ДНР.

Небензя: нет ни единого доказательства сексуального насилия на Украине со стороны ВС РФ.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

