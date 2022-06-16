Небензя: нет ни единого доказательства сексуального насилия на Украине со стороны ВС РФ

Постпред РФ при ООН напомнил о фейках, которые распространяла Людмила Денисова.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя рассказал о том, что на данный момент нет ни единого доказательства сексуального насилия на Украине со стороны Вооруженных сил РФ. Информацией дипломат поделился с коллегами на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации. Эксперт упомянул экс-уполномоченную по правам человека на Украине Людмилы Денисовой.

Не получится вам, западные коллеги, оседлать тему якобы совершения актов сексуального насилия на Украине со стороны российских военнослужащих. Фейки и ложь - это все, что у вас есть. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Дипломат полагает, что международным коллегам не удастся превзойти по уровню лжи бывшего омбудсмена Людмилу Денисову. Василий Небензя подчеркнул, что во всем мире удивляла ее непонятная концентрация на многочисленных деталях якобы совершаемых сексуальных преступлениях и изнасилований несовершеннолетних, которые, по ее словам, происходили на "оккупированных территориях".

Небензя: мирные жители Северодонецка могут эвакуироваться в любом направлении.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

