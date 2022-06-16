Небензя: мирные жители Северодонецка могут эвакуироваться в любом направлении

Постпред РФ при ООН рассказал о том, что граждан удерживает украинская сторона.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя рассказал о том, что мирное население в Северодонецке может эвакуироваться в любом направлении, так как РФ предоставляет гражданам гуманитарные коридоры для выхода с территории. Такие сведения дипломат предоставил журналистам в рамках брифинга во Всемирной организации.

Мы предоставили гуманитарные коридоры, но никому (украинская сторона) не позволяет выйти. Люди свободны решать, в каком направлении эвакуироваться, мы с первого дня это говорили. Они могут идти на запад или на восток. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Дипломат уточнил, что один пожилой мужчина на Украине засвидетельствовал тот факт, что украинская сторона удерживает мирное население в ужасных условиях: без воды, продуктов питания. По мнению Василия Небензи, они находятся сейчас "в отчаянном положении".

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

