Россия покинула Всемирную туристскую организацию ООН

В конце апреля Всемирная туристская организация ООН заявила, что Россия выйдет из состава организации до конца 2022 года.

В пятницу, 10 июня, премьер-министр правительства России Михаил Мишустин подсписал распоряжение о выходе из состава Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). Документ об этом опубликовали на официальном портале правовой информации.

В конце апреля Всемирная туристская организация ООН заявила, что Россия выйдет из состава организации до конца 2022 года. В тот день, 27 апреля, после запроса ряда стран, в числе которых были Гватемала, Литва, Колумбия, Польша, Словения и Украина, планировалось исключить Россию из UNWTO из-за военной операции в Украине.

Ранее мы писали, что на июньские праздники в Петербург отправится каждый четвертый турист. Среди зарубежных направлений лидируют Турция, Италия и Белоруссия.

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