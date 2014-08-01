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Выход на лед после 15 ноября обойдется петербуржцам штрафом в 5 тыс. рублей
Сегодня, 20:26
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Выход на лед после 15 ноября обойдется петербуржцам штрафом в 5 тыс. рублей

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Нарушителей будут наказывать штрафами: они составят от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

С 15 ноября по 15 апреля 2023 года запрещен выход на лед в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного. 

Нарушителей будут наказывать штрафами: они составят от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. При этом Финский залив, озера, пруды, карьеры и водохранилища, расположенные в городе, являются исключением. В период низких температур с 16 января по 1 марта выходить на лед можно будет, но в зависимости от погоды эти сроки могут меняться.

Спасатели регулярно патрулируют водоемы, проверяют толщину льда. В прошлом году за выход на лед штрафы заплатили 164 нарушителя, спасатели вытащили из воды 29 человек. 

Ранее к 2025 году у "Газпром-Арены" планируют построить открытые бассейны. Бассейны размерами 50x25 м и 20х10 м разместят на крыше будущего здания.  Внутри объекта предусмотрены  гидромассажная зона, раздевалки и душевые, сауны, помещения для хранения инвентаря и для служебного персонала, бар с подсобкой.

Фото: Piter.tv
 

Теги: выход, лед, нарушение, штрафы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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