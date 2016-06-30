К 2025 году у "Газпром-Арены" планируют построить открытые бассейны

Также вблизи Финского залива возведут СПА-комплекс.

АО "Зенит-Арена" объявила о строительстве СПА-комплекса с двумя бассейнами по адресу: Южная дорога, дом 28. Судя по документации, объект вблизи "Газпром-Арены" и Финского залива возведут к 2025 году.

Бассейны размерами 50x25 м и 20х10 м разместят на крыше будущего здания. Внутри объекта предусмотрены гидромассажная зона, раздевалки и душевые, сауны, помещения для хранения инвентаря и для служебного персонала, бар с подсобкой.

Здание СПА-комплекса расположат рядом с ледовым катком площадью 2600 кв. м и бесплатной пляжной зоной.

Ранее мы сообщили о том, что "ИТМО Хайпарк" отменил тендер на строительство первой очереди кампуса в Пушкинском районе.

Фото: АО "Зенит-Арена"