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Решение о допуске зрителей на ЧМ-2021 по хоккею примут до 15 мая

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На минувшем собрании оргкомитета турнира рассматривался данный вопрос.

Решение о допуске зрителей на матчи чемпионата мира по хоккею в Риге примут до 15 мая. Об этом сообщил руководитель организующей мировое первенство компании "Академия хоккея" Эдгарс Бунцис в интервью Латвийскому телевидению.

По его словам, на этой неделе прошло заседание оргкомитета ЧМ-2021, на котором рассматривался данный вопрос. Окончательное решение могут принять с 10 по 15 мая. Ранее премьер-министр Латвии заявил, что не видит возможности провести турнир со зрителями. Следующее заседание оргкомитета состоится 6 мая.

Напомним, чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

Ранее ФХР согласовала форму сборной России для ЧМ-2021 в Латвии.

Видео: YouTube / Hockey Lens

Теги: зрители, коронавирус, латвия, рига, чемпионат мира по хоккею 2021
Категории: Хоккей, Спорт, Лента новостей,

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