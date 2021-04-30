ФХР согласовала форму сборной России для ЧМ-2021 в Латвии

На ней будет использован логотип Олимпийского комитета России.

Федерация хоккея России (ФХР) согласовала форму национальной сборной для чемпионата мира в Латвии. Об этом сообщил первый вице-президент федерации Роман Ротенберг в интервью ТАСС.

По его словам, на ней будет использован логотип Олимпийского комитета России - пламя и олимпийские кольца.

Этими кольцами мы также подчеркиваем, что мы действующие олимпийские чемпионы. Роман Ротенберг, первый вице-президент ФХР

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены не могут выступать с национальной символикой. Запрет будет действовать на чемпионатах мира и Олимпийских играх до декабря 2022 года.

Напомним, чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

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Видео: YouTube / Russia Hockey