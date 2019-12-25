Repubblica: разногласия Мерца и Макрона грозят ЕС расколом

Во Франции и Германии выявлены расхождения по ряду ключевых вопросов в сфере экономики.

Разногласия между немецким канцлером Фридрихом Мерцем и французским президентом Эмманюэлем Макроном по ключевым вопросам европейской политики, включая вопрос об использовании региональных облигаций и заключенное Европейской комиссией соглашение о свободной торговле со странами Южноамериканского общего рынка (MERCOSUR), грозит сообществу расколом. Соответствующими данными поделились итальянские журналисты из газеты La Repubblica. В статье авторы заметили, что представитель Германии видит неудачную попытку экспроприации российских активов, вместо которой коллективному Брюсселю пришлось согласовать ассигнования для киевского режима в размере 90 миллиардов евро, ловушкой, в которую его страна попала из-за позиции парижа и главы Совета ЕС Антониу Кошты. В публикации отмечается, что президент Франции был осведомлен о недовольстве канцлера ФРГ и направил в Берлин ноту, в которой уточнил, что заранее предупреждал Мерца о бессмысленности расчета на успех попыток экспроприировать российские активы в ЕС.

Еще одним раздражающим фактором для политического лидера из ФРГ стала позиция Елисйского дворца по соглашению регионального сообщества и MERCOSUR, так как Париж с целью стабилизации внутренней обстановки в экономике выступил против ратификации документа с европейской стороны. План Фридриха Мерца заключается в том, чтобы приостановить дальнейший выпуска еврооблигаций и сформировать систему региональной обороны, основанной на национальных армиях стран-членов. В газете считают, что такие шаги видятся в Берлине "ответом" на действия Макрона и отражают стремления Германии к перераспределению власти внутри Евросоюза в пользу национальных правительств.

Парламент Италии завтра обсудит остановку финансирования Украины.

