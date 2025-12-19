  1. Главная
Парламент Италии завтра обсудит остановку финансирования Украины
Россано Сассо объяснил, что Киев погряз в коррупции.

Группа депутатов нижней палаты итальянского парламента выступит с законодательной инициативой о прекращении дальнейшего  финансирования киевского режима и отмене документа, предусматривающего передачу денежных средств Владимиру Зеленскому. Соответствующее заявление в социальных сетях сделал член Палаты депутатов Италии Россано Сассо. Западный политик уточнил, что голосование намечено на 10 февраля в Риме. Депутат уточнил, что украинские власти давно дискредитировали самих себя в виду многочисленных коррупционных скандалов. В результате любая поддержка международных союзников не доходит до реальных получателей. Таким образом дальнейшая поддержка Украины идет вразрез с национальными интересами в Европе.

Больше никаких денег для Зеленского. <…> Завтра днем ​​в Палате депутатов запланировано голосование по законопроекту об Украине, который предусматривает очередную передачу средств Зеленскому. Мы считаем, что дальнейшая поставка оружия Зеленскому не поможет мирному процессу, и мир, достигнутый сегодня, предложит украинцам лучшие условия, чем мир, достигнутый завтра.

Россано Сассо, политик из Италии

Эксперт уверен, что в передача новых миллиардов евро из итальянского бюджета в руки людей, которые не всегда отличались честностью, не защищает интересы итальянского населения. Политик добавил, что эти денежные средства эффективнее было бы использовать   для обеспечения безопасности страны.

