Рэперша Чинна Роджерс умерла в 25 лет из-за передозировки наркотиков

Девушка боролась с зависимостью от опиоидов.

Американская рэперша Чинна Роджерс умерла в возрасте 25 лет. Об этом сообщили журналисты The Sun в четверг, 9 апреля. В издании отметили, что предположительной причиной смерти артистки является передозировка наркотиков. Ранее звезда шоу-бизнеса боролась с зависимостью от запрещенных веществ. По данным издания, она могла употреблять опиоиды.

Напомним, что популярность к Чинне Роджерс пришла в 14 лет, когда она стала работать моделью. Спустя год девушка познакомилась с продюсером Стивеном Родригесом (основателем группы A$AP Mob). Он уговорил Роджерс попробовать себя в музыкальной индустрии. Следует отметить, что в 2015 году Родригес, более известный под ником A$AP Yams, умер от передозировки наркотиков.

Чинна Роджерс начала выпускать синглы с 2013 года. Ее первой композицией стал трек Selfie. Дебютный альбом Роджерс, Ninety, вышел в 2016-м году. К моменту своей гибели она успела выпустить четыре пластинки. Последний релиз выпущен в декабре 2019 года под названием In case i die first ("В случае, если я умру первой").

Актер из фильма "Девятые врата" умер от коронавируса.

Фото: Instagram/chizzyano

Видео: Youtube/Chynna Rogers