Актер из фильма "Девятые врата" умер от коронавируса

Актер из фильма "Девятые врата" Аллен Гарфилд умер от коронавируса. Об этом заявили журналисты из The Hollywood Reporter. Они сослались на информацию, полученную от сестры покойного Лоис Гурвиц. Соответствующий пост с данными о смерти коллеги опубликовала его коллега по съемкам Рони Блейкли в Facebook.
Напомним, что Гарфилду было 80 лет. Он умер во вторник, 8 апреля в больнице штата Калифорния. На счету актера числится более 100 фильмов и телевизионных шоу. Он снимался у Вуди Аллена в "Бананах", Фрэнсиса Форда Копполы в" Разговоре", "Клубе Коттон") и Романа Полански в "Девятых вратах".
Напомним, что ВОЗ официально объявила пандемию коронавируса с 11 марта. на данный момент в мире зарегистрировано более 1,35 млн случаев заражения COVID-19. Их них 79,2 тысячи человек скончались.
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Видео: Youtube/ 3MinuteTherapyShow
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