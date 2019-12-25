Двукратный обладатель "Грэмми" Джон Прайн умер от коронавируса

Инфекция COVID-19 вызвала осложнения у пациента.

Американский певец Джон Прайн умер от коронавируса. Об этом сообщили в агентстве Reuters. Журналисты напомнили, что артисту шел 74-ый год жизни.

Прайна госпитализировали 26 марта в американском городе Нэшвилл. У него проявились симптомы заражения коронавирусной инфекцией. Медики считают, что летальный исход наступил из-за осложнений, вызванных COVID-19. В издании Rolling Stone отметили, что информация о положительном результате на наличие вируса в организме певца стало известно 17 марта. Вместе с музыкантом инфицировалась его жена Фиона. Оба сдали тест сразу после возвращения из европейского тура.

Напомним, что Джон Прайн занимался созданием собственных композиций для себя и других артистов. Он считается одним из классиков в жанрах кантри и фолк. Дважды получал "Грэмми" за категорию "Лучший современный фолк-альбом".

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Фото: Amy Harris / AP

