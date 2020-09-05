Рэпера Канье Уэста подозревают в романе с моделью Ириной Шейк

Сами знаменитости не дают комментариев на этот счет.

Журналисты заподозрили американского рэпера Канье Уэста и российскую супермодель Ирину Шейк в романе. Об этом сообщил The Sun.

Журналисты издания обратили внимание на сторис Instagram-аккаунта DeuxMoi с аудиторией около миллиона человек. Блог посвящен жизни звезд. В сторис было опубликовано сообщение анонима, который заявил, что у музыканта и модели начались романтические отношения.

Администраторы DeuxMoi отметили, что не известно, можно ли их отношения назвать романтическими, "но у них есть определенный интерес друг к другу". Сами знаменитости не дают комментариев на этот счет.

Ирина Шейк не раз принимала участие в проектах Канье Уэста. В 2010 году она снялась в клипе на его песню Power, а затем неоднократно представляла одежду модного бренда рэпера.

Ранее Ирина Шейк и Брэдли Купер отправили дочь учить русский язык.

Фото: Instagram/ @irinashayk