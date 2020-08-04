Ирина Шейк и Брэдли Купер отправили дочь учить русский язык

Девочка, которой 21 марта исполнится 4 года, будет учить русский язык в одной из школ Нью-Йорка.

Дочь российской супермодели Ирины Шейк и американского актера Брэдли Купера Лея де Сьен Шейк Купер отправится учить русский язык. Об этом модель рассказала во время прямого эфира Vogue в Instagram.

Девочка, которой 21 марта исполнится 4 года, будет учить русский язык в одной из школ Нью-Йорка. Занятия при этом будут проходить дистанционно из-за пандемии коронавируса. Уроки будут трижды в неделю по 30 минут, но планируется множество домашних заданий.

Как пояснила модель, они договорились с Брэдли Купером приучать дочь к тому, что она является представительницей двух разных культур. Несмотря на развод, оба родителям принимают равное участие в воспитании ребенка.

В июне 2019 года сообщалось, что Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались после четырех лет отношений.

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Фото: Instagram/ @irinashayk; Instagram/ @bradleycooper__original