Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева скоро станут родителями

Это будет их третий общий ребенок.

Певица Альбина Джанабаева сообщила в Instagram поклонникам, что ждет ребенка. На фото артистка запечатлена в черном облегающем платье с животом, который она обнимает руками.

Подписчики в комментариях написали множество поздравлений артистке и ее 55-летнему супругу Валерию Меладзе.

В официальном браке пара состоит с 2014 года, при этом у них уже есть 17-летний сын Константин и 6-летний сын Лука. Какого пола родится третий ребенок, на данный момент не известно.

Принц Гарри и Меган Маркл во второй раз станут родителями.

Фото: Instagram/ @albinadzhanabaeva