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Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева скоро станут родителями
Сегодня, 9:20
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nastya960

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева скоро станут родителями

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Это будет их третий общий ребенок.

Певица Альбина Джанабаева сообщила в Instagram поклонникам, что ждет ребенка. На фото артистка запечатлена в черном облегающем платье с животом, который она обнимает руками.

Подписчики в комментариях написали множество поздравлений артистке и ее 55-летнему супругу Валерию Меладзе.

В официальном браке пара состоит с 2014 года, при этом у них уже есть 17-летний сын Константин и 6-летний сын Лука. Какого пола родится третий ребенок, на данный момент не известно.

Принц Гарри и Меган Маркл во второй раз станут родителями.

Фото: Instagram/ @albinadzhanabaeva

Теги: альбина джанабаева, беременность, валерий меладзе
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости шоу-бизнеса России,

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