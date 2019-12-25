Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева скоро станут родителями

Певица Альбина Джанабаева сообщила в Instagram поклонникам, что ждет ребенка. На фото артистка запечатлена в черном облегающем платье с животом, который она обнимает руками.
Подписчики в комментариях написали множество поздравлений артистке и ее 55-летнему супругу Валерию Меладзе.
В официальном браке пара состоит с 2014 года, при этом у них уже есть 17-летний сын Константин и 6-летний сын Лука. Какого пола родится третий ребенок, на данный момент не известно.
Принц Гарри и Меган Маркл во второй раз станут родителями.
Фото: Instagram/ @albinadzhanabaeva
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