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Опубликован трейлер "Аллеи кошмаров" с Брэдли Купером

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Мировая премьера запланирована 17 декабря. В российском прокате фильм появится 27 января 2022 года.

Кинокомпания Searchlight Pictures опубликовала официальный трейлер драмы в жанре нуар "Аллея кошмаров" режиссера Гильермо дель Торо. Главную роль исполнил Брэдли Купер. Вместе с ним в картине снялись Кейт Бланшетт, Уиллем Дефо и другие актеры.

В фильме показана история фокусника-афериста Стэна Калайла (Брэдли Купер). Он пытается сорвать крупный куш и выдает себя за человека, который может разговаривать с мертвыми. У него есть талант манипулировать людьми с помощью подобранных слов.

"Аллея кошмаров" является экранизацией одноименного романа Уильяма Линзи Грэшема. Мировая премьера запланирована 17 декабря. В российском прокате фильм появится 27 января 2022 года.

Ранее мы сообщили, что разработчики "Готики" представили новый трейлер Elex 2.

Видео: SearchlightPictures

Теги: аллеи кошмаров, брэдли купер, трейлер
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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