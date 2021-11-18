Презентованы новые функции для игроков.

Разработчики "Готики" представили новый трейлер Elex 2. Специалисты из студии Piranha Bytes, известные по легендарным компьютерным играм"Готика" и Risen, презентовали публике видео о готовящейся фантастической ролевой игре ELEX II. В тизере говорится о том, какие внутриигровые функции будут доступны для пользователя. Известно, что игроки смогут выбрать себе для прохождения как старых персонажей, известных по первой части группы, так и новых.

Напомним, что в общей сложности в Магалане (непосредственно в игре) можно будет увидеть пять фракций. Задачей для игрока станет их объединение. Также придется справляться с возникшей новой опасностью, исходящей от вторжением группы киандов.

Напомним, что каждая из игровых фракций в ELEX II предлагает собственное уникальное оружие и навыки персонажей. Выход новинки в РФ запланирован на 1 марта 2022 года. Она будет доступна на консолях PlayStation и Xbox, а также PC.

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Фото и видео: YouTube / THQ Nordic

