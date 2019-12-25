Рэпер Канье Уэст отметил день рождения вместе с Ириной Шейк

Издание Daily Mail опубликовало эксклюзивные кадры, на которых Канье и Ирина запечатлены в Провансе.

Канье Уэст недолго горевал после расставания с Ким Кардашьян, в день его рождения его заметили в компании российской модели Ирины Шейк.

О возможном романе между звездами заговорили еще в мае, многие местные СМИ заявили о том, что между Уэстом и Шейк не просто дружеский интерес.

И вот издание Daily Mail опубликовало эксклюзивные кадры, на которых Канье и Ирина запечатлены в Провансе. На фотографиях видно, как пара наслаждается своим отдыхом.

Канье Уэст и Ирина Шейк знакомы уже много лет. В 2010 году модель снялась в его клипе Power в образе ангела, а в 2012 представила коллекцию одежды от бренда Канье.

Фото: Instagram/ @irinashayk