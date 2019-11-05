Рэпер 50 Cent станет продюсером трех фильмов ужасов

Американский рэпер Кёртис Джексон, более известный как 50 Cent, вместе с режиссером Илаем Ротом займется продюсированием фильмов ужасов. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Компания музыканта G-Unit Film & Television заключила контракт с Arts District Entertainment и студией 3BlackDot на создание трех хорроров. Команда будет снимать картины, "которые другие боятся создавать".
Также 50 Cent займется производством игр, сувениров и прочей продукции для будущих фильмов. Это поможет увеличить доход 3BlackDot.
Ранее в Netflix назвали самый популярный новый сериал 2020 года.
Фото: Instagram / 50cent
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