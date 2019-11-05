Рэпер 50 Cent станет продюсером трех фильмов ужасов

Команда музыканта будет снимать картины, "которые другие боятся создавать".

Американский рэпер Кёртис Джексон, более известный как 50 Cent, вместе с режиссером Илаем Ротом займется продюсированием фильмов ужасов. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Компания музыканта G-Unit Film & Television заключила контракт с Arts District Entertainment и студией 3BlackDot на создание трех хорроров. Команда будет снимать картины, "которые другие боятся создавать".

Также 50 Cent займется производством игр, сувениров и прочей продукции для будущих фильмов. Это поможет увеличить доход 3BlackDot.

Ранее в Netflix назвали самый популярный новый сериал 2020 года.

Фото: Instagram / 50cent