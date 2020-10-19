"Сестра Рэтчед" стал самым популярным сериалом 2020 года на Netflix

За первые 28 дней проект собрал просмотры 48 млн пользователей сервиса.

Сериал "Сестра Рэтчед" стал самым популярным новым сериалом 2020 года на Netflix. Об этом сообщили представители компании в Twitter.

За первые 28 дней показа на прием к Сестре Рэтчед "записались" 48 млн пользователей сервиса. Это сделало сериал самым просматриваемым новичком на платформе в текущем году.

Премьера сериала "Сестра Рэтчед" состоялась на Netflix 18 сентября. Проект является приквелом фильма "Пролетая над гнездом кукушки" режиссера Милоша Формана.

1947 год. Используя грязные махинации, Милдрет Рэтчед устраивается медсестрой в психиатрическую больницу. Новенькую с первого взгляда невзлюбила старшая медсестра Бакет. Однако это не волнует Рэтчед, и она разворачивает в больнице и за ее пределами свою подлую деятельность. Главная героиня использует всевозможные уловки, манипуляции и шантаж, чтобы избавить от смертной казни своего брата – нового пациента лечебницы и опасного психопата, убившего несколько человек.

Главную роль в сериале сыграла актриса Сара Полсон. Проект продлили на второй сезон.

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Видео: YouTube / В Рейтинге