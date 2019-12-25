Netflix снимет фильм о молодых Шерлоке Холмсе и Ватсоне

Действие картины развернется в наши дни.

Потоковый сервис Netflix хочет снять полнометражный фильм о молодых Шерлоке Холмсе и Ватсоне. Картина получит название Sherlock Junior, действие развернется в наши дни. Об этом сообщает издание ComicBook.

По сюжету Шерлок Холмс и Джон Ватсон пытаются разгадать тайну проклятия ведьмы. Вместе с командой детей-сыщиков они ищут спрятанные ведьмой сокровища.

Сценарий для фильма пишет Эрен Крюгер, участвовавший в создании таких картин, как "Дамбо", "Трансформеры: Эпоха истребления" и "Лучший стрелок 2".

Ранее мы писали, что HBO Max объявил дату выхода 2 сезона сериала "Темные начала".

Фото: Instagram / robertdowneyjr