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Netflix снимет фильм о молодых Шерлоке Холмсе и Ватсоне
Сегодня, 9:26
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Alena_Zinovieva

Netflix снимет фильм о молодых Шерлоке Холмсе и Ватсоне

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Действие картины развернется в наши дни.

Потоковый сервис Netflix хочет снять полнометражный фильм о молодых Шерлоке Холмсе и Ватсоне. Картина получит название Sherlock Junior, действие развернется в наши дни. Об этом сообщает издание ComicBook.

По сюжету Шерлок Холмс и Джон Ватсон пытаются разгадать тайну проклятия ведьмы. Вместе с командой детей-сыщиков они ищут спрятанные ведьмой сокровища.

Сценарий для фильма пишет Эрен Крюгер, участвовавший в создании таких картин, как "Дамбо", "Трансформеры: Эпоха истребления" и "Лучший стрелок 2".

Ранее мы писали, что HBO Max объявил дату выхода 2 сезона сериала "Темные начала".

Фото: Instagram / robertdowneyjr

Теги: netflix, доктор ватсон, шерлок холмс
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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