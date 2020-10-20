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Хоррор "Синистер" признан самым страшным фильмом в истории

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В первую тройку также вошли "Астрал" и "Заклятие".

Во вторник, 20 октября, стало известно о том, что учёные назвали самый страшный фильм ужасов. Исследование провели на портале broadbandchoices.

Исследование получило название "Проект "Наука страха"". В нём приняли участие зрители различных возрастных групп. Они смотрели фильмы ужасов с самым высоким рейтингом по версии агрегаторов IMDb, Rotten Tomatoes и Reddit. В момент просмотра фильма учёные замеряли зрителям ускорение сердцебиения. 

В итоге первое место занял фильм "Синистер" с Итаном Хоуком в главной роли. Также в топ-3 вошли такие фильмы, как "Астрал" и "Заклятие".

Ранее мы сообщали о том, что фильм "Еще по одной" Томаса Винтерберга выиграл фестиваль Британского института кино.

Видео:трейлер/YT

Теги: ученые, фильмы ужасов
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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